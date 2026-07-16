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Наш потерянный мир

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Погибшего от удара ВСУ инженера ЗАЭС наградят посмертно

Погибшего от удара ВСУ инженера ЗАЭС наградят посмертно

Глава Запорожской области Евгений Балицкий во время общения с журналистами сообщил, что правительство региона приняло решение о посмертном представлении главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева к государственной награде.

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