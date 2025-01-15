Популярные модельные линейки автомобилей АвтоВАЗа подорожали

АвтоВАЗ повысил цены на всю линейку Lada Granta и Niva Legend. С января Granta подорожала на 35-50 тысяч рублей, Niva Legend — на 47-78 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Судьба Зурабишвили: хочется оставаться президентом Грузии, но будет «учителем демократии» в американском Института Маккейна
- Дома Бойдена-младшего и других знаменитостей превратились в пепел в Малибу
- Земфира на концерте воздержалась от антироссийских заявлений из-за опасения получить запрет на въезд в Эмираты
Свежие комментарии