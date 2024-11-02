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Почему стоит читать Фуко?

Почему стоит читать Фуко?

Трудно поверить, но со дня смерти Мишеля Фуко прошло уже 40 лет. Французский философ и социолог был одним из самых плодовитых и спорных мыслителей своего времени, а сегодня он считается величайшим французским интеллектуалом последних десятилетий, одним из самых цитируемых авторов в области гуманитарных наук.

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