Почему стоит читать Фуко?

Трудно поверить, но со дня смерти Мишеля Фуко прошло уже 40 лет. Французский философ и социолог был одним из самых плодовитых и спорных мыслителей своего времени, а сегодня он считается величайшим французским интеллектуалом последних десятилетий, одним из самых цитируемых авторов в области гуманитарных наук.