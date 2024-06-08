Хуситы задержали 11 сотрудников ООН и гуманитарных организаций

Та ладно, шпионят, прикрываясь "гуманитарными миссиями" были такие в чеченские компании и в Донбассе шпионили

Иван Петров

Верно! Шпионаэ или/и провокация. ООН -карманная организация США. Делают то, что скажут и говорят то, что велят и видят только то что нужно США