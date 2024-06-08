Шиитское движение «Ансар Алла» задержало 11 сотрудников ООН в Йемене. Об этом сообщает AP со ссылкой на властей.
Хуситы задержали 11 сотрудников ООН и гуманитарных организаций
Комментарии
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Nikita Kopitov
Та ладно, шпионят, прикрываясь "гуманитарными миссиями" были такие в чеченские компании и в Донбассе шпионили
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14 час.
Иван Петров
Верно! Шпионаэ или/и провокация. ООН -карманная организация США. Делают то, что скажут и говорят то, что велят и видят только то что нужно США
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12 час.
Андрей Тихонов
Отрезать бошки шпионам и отправить америкосам
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11 час.
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