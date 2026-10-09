Swappa заявляет: смартфоны не могут быть полностью водонепроницаемыми

Издание Swappa утверждает, что ни один смартфон не является полностью водонепроницаемым, даже при максимальном уровне сертификации IP.
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