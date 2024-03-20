Эстония вышлет еще одного работника посольства РФ

Рига/Москва, 19 марта /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах России и передало дипломатическую ноту о том, что сотрудник посольства РФ с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.
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