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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Часть членов Queen’s Club хотят оспорить в суде проведение женского турнира с 2025 года

Часть членов Queen’s Club хотят оспорить в суде проведение женского турнира с 2025 года

Они готовятся подать в суд, сообщает i. В следующем сезоне женский турнир пройдет на кортах клуба впервые с 1973-го.

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