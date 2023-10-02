Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 54,5 пункта

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) S&P Global Russia составил 54,5 в сентябре по сравнению с 52,7 в августе, что сигнализирует о самом резком улучшении производственных условий с января 2017 года.