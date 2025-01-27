Прибыль AT&T в 4 квартале превзошла прогнозы

Компания AT&T Inc. опубликовала результаты четвертого квартала, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит, включая более высокий, чем ожидалось, рост числа абонентов мобильной связи и оптоволоконного интернета, обусловленный сезонными акциями и пакетными предложениями продуктов.
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