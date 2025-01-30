Влад Филат требует полной прозрачности в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат требует, чтобы все переговоры между Кишиневом и Тирасполем были публичными и прозрачными, обвиняя власти в отсутствии ясности в обсуждениях по вопросам поставок электроэнергии и природного газа.