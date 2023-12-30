«Навсегда избавит от болезни»: жена «особенного» Брюса Уиллиса прервала молчание

Эмма Хемминг поделилась архивными кадрами в годовщину совместной жизни. Брюс Уиллис в "Крепком орешке" кадр фильма "Крепкий орешек"Два года борется с лобно-височной деменцией непревзойденный актер Брюс Уиллис.
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