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Global Athlete призвало МОК отстранить НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

Global Athlete призвало МОК отстранить НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

Международное сообщество спортсменов Global Athletes призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая подверглась попыткам депортировать ее на родину.

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