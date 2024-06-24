СМИ: главный тюменский спасатель Хачатрян носит часы за миллион рублей

Руководитель управления МЧС Тюменской области Артур Хачатрян засветился с дорогими часами на руке. На руке главного спасателя региона, в котором то бушуют лесные пожары, то топит деревни и города, оказались часы точь-в-точь как от швейцарского бренда Omega стоимостью около одного миллиона рублей, сообщает 72.