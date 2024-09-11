РИАН: фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы

В ходе расследования дела о гибели восьми участников экскурсии в подземном коллекторе Москвы, фигуранты Александр Ким и Никита Дубас были обвинены в сокрытии улик, как указывают судебные документы, доступные РИА Новости.
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