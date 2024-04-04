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Эксперт Мураховский сказал, как в ходе СВО изменилось назначение ПТРК

Эксперт Мураховский сказал, как в ходе СВО изменилось назначение ПТРК

В ходе спецоперации на Украине выяснилось, что российские ПТРК можно применять не только для поражения техники, но и для разрушения укреплений и уничтожения живой силы врага, сообщил военный аналитик Виктор Мураховский.

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