Основание города Челябинск. Город трудовой доблести появился на карте России в 1736 году, когда была заложена крепость на месте урочища Селябэ.
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Основание города Челябинск. Город трудовой доблести появился на карте России в 1736 году, когда была заложена крепость на месте урочища Селябэ.
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