Мама Елены Костылевой об уходе дочки из группы Тутберидзе: «Предательство тренеров. Не верьте в историю «мама дура» – это у них всегда, избитый ход»

Мама Елены Костылевой об уходе дочки из группы Тутберидзе: «Предательство тренеров. Не верьте в историю «мама дура» – это у них всегда, избитый ход»

Ирина Костылева, мама российской фигуристки Елены Костылевой, рассказала об уходе спортсменки из группы Этери Тутберидзе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх