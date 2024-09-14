Рестораны Петербурга заняли первое место по росту среднего чека

Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских городов по росту средних чеков в ресторанах. В целом по стране средняя стоимость посещения заведений общепита летом 2024 года увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим годом.
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