Остановить российское наступление мы не можем. Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ В центре внимания украинских военных и экспертов на текущей неделе было контрнаступление ВС РФ в Курской области и в частности – вопросы целесообразности рейда ВСУ на Курск.
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