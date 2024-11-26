Рынки растут под влиянием Трампа

Рынки растут под влиянием ТрампаВ понедельник американский рынок демонстрировал уверенный рост. Позитиву на рынках способствовало назначение Дональдом Трампом нового министра финансов – основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента.
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