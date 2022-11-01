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«Наполи» занял 1-е место в группе A Лиги чемпионов, «Ливерпуль» стал 2-м. «Аякс» вылетел в ЛЕ, «Рейнджерс» не набрали очков

«Наполи» вышел из группы Лиги чемпионов с первого места. В 6-м туре группового этапа команда Лучано Спаллетти уступила «Ливерпулю» – 0:1.

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