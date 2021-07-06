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Готовим на даче: ах, молодая картошечка!.

Готовим на даче: ах, молодая картошечка!.

Какая же вкусная эта молодая картошка! Нежная, рассыпчатая, даже чистить не надо! Кстати, врачи даже рекомендуют оставлять шкурку на корнеплоде – так лучше сохраняются полезные вещества, в частности, витамин С, которым богат молодой картофель.

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