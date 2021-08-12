Дерозан стал игроком «Чикаго»

«Чикаго» объявил о переходе форварда Демара Дерозана. 32-летний американец перешел из «Сан-Антонио» по схеме «сайн-энд-трейд» (вид сделки, в результате которой команда подписывает своего свободного агента и тут же меняет его в другую команду).