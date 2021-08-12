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  • олег олейник
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Дерозан стал игроком «Чикаго»

Дерозан стал игроком «Чикаго»

«Чикаго» объявил о переходе форварда Демара Дерозана. 32-летний американец перешел из «Сан-Антонио» по схеме «сайн-энд-трейд» (вид сделки, в результате которой команда подписывает своего свободного агента и тут же меняет его в другую команду).

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