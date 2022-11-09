Мошенница выманила деньги у тамбовчанки за снятие порчи

В Тамбовской области в селе Староюрьево выявлен факт мошенничества. Как было установлено, 36-летняя женщина была знакома с местной жительницей, которой иногда помогала, когда у неё было тяжёлое материальное положение - отдавала вещи, продукты.
В Тамбовской области в селе Староюрьево выявлен факт мошенничества. Как было установлено, 36-летняя женщина была знакома с местной жительницей, которой иногда помогала, когда у неё было тяжёлое материальное положение - отдавала вещи, продукты.
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