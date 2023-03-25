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Эксперт объяснил, почему «Бавария» уволила Нагельсманна

Эксперт объяснил, почему «Бавария» уволила Нагельсманна

Маркус Баббель назвал причины увольнения Юлиана Нагельсманна. Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Маркус Баббель предположил, почему руководство мюнхенского клуба приняло решение уволить с поста главного тренера Юлиана Нагельсманна.

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