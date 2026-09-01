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Шняги.Нет

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Смешные мемы про 1 Сентября

Смешные мемы про 1 Сентября

День знаний — это не только банты, букеты и линейки. Для родителей этот праздник оборачивается чередой испытаний: два потопа, три ремонта и переезд, который будто бы выполняет самосвал.

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