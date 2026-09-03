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Татар-информ

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Муфтий Татарстана: халяль-индустрия в РТ вышла за рамки пищевого производства

Муфтий Татарстана: халяль-индустрия в РТ вышла за рамки пищевого производства

Фото: dumrt.ru Халяль-индустрия в Татарстане вышла за рамки пищевого производства и сегодня включает косметологию, медицину, финансы, инфраструктуру, моду и образование.

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