Муфтий Татарстана: халяль-индустрия в РТ вышла за рамки пищевого производства

Фото: dumrt.ru Халяль-индустрия в Татарстане вышла за рамки пищевого производства и сегодня включает косметологию, медицину, финансы, инфраструктуру, моду и образование.
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Как же раньше татары без халяля жили?