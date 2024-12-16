Эвтаназия. Страны Коллективного гитлера с энтузиазмом продолжают политику Адольфа Гитлера

Олег Розанов. Эвтаназия на марше: бедным и больным в странах Запада предлагают умеретьСамое настоящее звериное лицо современной Европы и АмерикиПравительство Великобритании предложило «денежные бонусы» семьям, которые усыпят своих пожилых родственников.