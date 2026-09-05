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Альфа-Банк РПЛ. «Крылья Советов» против «Краснодара», «Зенит» примет ЦСКА, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

5 сентября « Крылья Советов » и « Краснодар » откроют 7-й тур Альфа-Банк РПЛ , « Зенит » сыграет с ЦСКА .

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