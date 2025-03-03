Команда губернатора Кухарука заключила первый крупный контракт на строительство медицинского центра в ХМАО

Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте построит сургутская компания «Стройинвестгрупп». Она стала единственным участником торгов, организованных правительством Ханты-Мансийского автономного округа, которое возглавляет Руслан Кухарук.
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