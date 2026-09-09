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Антифашист

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Жизнь в кредит – это не жизнь. Без реального среднего класса Россия станет очень средним государством

Жизнь в кредит – это не жизнь. Без реального среднего класса Россия станет очень средним государством

Наткнулся тут намедни на довольно показательное сообщение: объём выдачи кредитов в России за восемь месяцев вырос в 1,4 раза.

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