На ролике с таким названием - очередные веселые приключения президента США, который, вместе с Камалой Харрис, приехал в аэропорт для встречи американских граждан, вернувшихся из России в результате обмена заключенными.
«Байден попытался улететь в Россию»
Комментарии
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GK
Giulia Kazakova
Говорун и балабол несчастный это ты,привыкли чтоб вам всё на блюдечке преподносили ущербные дармоеды
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15 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Плохо, что за всех гавкающих и чавкающих от удовольствия собак приходится отвечать Путину Пора бы ему кое-что и Строго спросить с некоторых - на предмет, когда они начнут соответствовать своим должностям?
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10 час.
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