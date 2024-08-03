«Байден попытался улететь в Россию»

Говорун и балабол несчастный это ты,привыкли чтоб вам всё на блюдечке преподносили ущербные дармоеды

ВТ

Врам Тавризов

Плохо, что за всех гавкающих и чавкающих от удовольствия собак приходится отвечать Путину Пора бы ему кое-что и Строго спросить с некоторых - на предмет, когда они начнут соответствовать своим должностям?