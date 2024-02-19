Конгрессмен из США: Белый Дом должен отреагировать на сообщения о ядерном оружии РФ в космосе

Белый Дом должен отреагировать на сообщения о ядерном оружии РФ в космосе. В Соединенных Штатах уже приступили к разработке ответного плана, хотя нет никакой уверенности в распространяемой информации о России.
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