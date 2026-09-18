Депутат Говырин: статус ветерана труда даёт право на денежную поддержку

Статус ветерана труда даёт право на денежную поддержку и льготы по правилам региона проживания. Обычно ветеранам назначают ежемесячную денежную выплату, компенсируют часть расходов на жилье и коммунальные услуги.
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