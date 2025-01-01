Михаил Развожаев: Первый день Нового года начал с похода по Большой Севастопольской тропе

Первый день Нового года начал с похода по Большой Севастопольской тропе.1 января, когда город еще спит, просыпается не только природа, но и дух первопроходцев )Мы с компанией с большим удовольствием провели несколько часов на природе.
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