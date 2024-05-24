Друзья Америки наломали дров с евреями. Пока Россия атакует США с космоса

И

Искандер

Не надрывай тухес, никого на хрен ne pobedimski. Заткнись, שתוק, איש זקן. Коренные жители Палестины построили Иерусалим. А пархатые только сочинили сказку (как утверждают еврейские археологи) про «дворец Соломона». В 1948м жиды РАЗРУШИЛИ 530 построенных палестинских городов и сёл, убили 15 000. Мразота Бегин требовал убивать палестинцев: «До тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую культуру, на развалинах которой мы построим свою собственную цивилизацию». На гоп-стоп присвоили жиды больше 1300 км2 (треть территории израиля) и 112 населенных пунктов, отведённых государству Палестина резолюцией № 181 Генеральной ассамблеи ООН. Сегодня бандиты ЦАХАЛа не дают палестинцам обрабатывать землю их предков, а потом забирают, как выморочную, в пользу «государства». Жиды отменили права палестинцев на ВОДУ военным приказом № 92. Колодцы палестинских фермеров, которые по законам Османской Империи, Великобритании, Иордании и Египта принадлежали палестинским деревням, заблокированы или опечатаны, палестинцам запрещено бурить новые скважины. Введены ограничительные квоты на водопользование палестинцами. Средний палестинец «получает» в 150 раз меньше воды, чем средний жид. Израиль – «государство»-паразит, родной брат фашистского Рейха, существующий на т.н. компенсации за байку о холокосте и подачки США. Так что תדחפי את זה לתחת שלך ותשתק и не перди в бочку.