Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску на принадлежащей миллиардеру платформе Х (бывший Twitter).
Трамп вещает
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску на принадлежащей миллиардеру платформе Х (бывший Twitter).
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