Как мошенники убеждают жертв по телефону "сотрудничать" с силовиками и Минцифры

Злоумышленники часто действуют под видом сотрудников Минцифры и спецслужб, убеждая граждан передавать ценности для их мнимой защиты от других мошенниковВ МВД рассказали о схемах хищения средств, в которых курьеры-аферисты похищали у людей сотни тысяч рублей и ювелирные украшения.