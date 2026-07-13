Как мошенники убеждают жертв по телефону "сотрудничать" с силовиками и Минцифры

Злоумышленники часто действуют под видом сотрудников Минцифры и спецслужб, убеждая граждан передавать ценности для их мнимой защиты от других мошенниковВ МВД рассказали о схемах хищения средств, в которых курьеры-аферисты похищали у людей сотни тысяч рублей и ювелирные украшения.
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