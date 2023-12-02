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Свежие комментарии

  • dmitry shvarts
    Опять очепятка..😀правельно  Пишется через ИЛучшие Сопрано Ро...
  • Юрий
    Благодарю за замечание, произошла опечатка, и никто не обратил вниманмя, (((((  ведь на картинке написал правельно ....Лучшие Сопрано Ро...
  • dmitry shvarts
    Друзья. Слово СОПРАНО пишется через букву О, а не сапрано. Исправьте ошибку в заголовке. Спасибо.Лучшие Сопрано Ро...

Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

Счастливого декабря! Мы официально вступаем в заключительный период года, и у нас есть множество новинок на конец года, которые согреют вас - от радости или гнева, решать вам - когда мы закроем книгу жизни  в 2023 году Эйс Фрили (Ace Frehley) удачно приурочил пресс-релиз своего грядущего альбома "10 000 вольт" к финальным концертам KISS.

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