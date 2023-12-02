Новости Хард- Рока этой недели

Счастливого декабря! Мы официально вступаем в заключительный период года, и у нас есть множество новинок на конец года, которые согреют вас - от радости или гнева, решать вам - когда мы закроем книгу жизни в 2023 году Эйс Фрили (Ace Frehley) удачно приурочил пресс-релиз своего грядущего альбома "10 000 вольт" к финальным концертам KISS.