Жителей Самарской области ожидают резкие колебания температурного режима в ближайшие дни

Жители Самарской области в ближайшие дни столкнутся с резкими колебаниями температурного режима. По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на понедельник в регионе ожидаются очередные заморозки, когда температура может опуститься до 0-2 градусов мороза.
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