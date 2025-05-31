Связисты группировки «Север» проложили по дну озера линию связи длиной 5 км

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели линию связи по дну озера на харьковском направлении и наладили взаимодействие между подразделениями и командованием.
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