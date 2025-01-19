Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Одним словом ЖИДЯРА."Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕ...
  • Варлам Устрялов
    Успехов ФСБ и прочим нашим спецслужбам в их сложнейшей, но очень нужной России работе!И вот уже «плакал...
  • Elena
    Диаспоры - это узаконенные ОПГ. Их не должно быть на российской земле. За вмешательство в судебный процесс - всех пос...Из кадетов в вахх...

100-летнее партнерство во имя НАТО, девочек и маргиналов

100-летнее партнерство во имя НАТО, девочек и маргиналов

Документ, который в Киеве подписали британский премьер Кейр Стармер (скорее всего – слетит в результате новых выборов) и Зеленский (слетит только вперёд ногами), это прекрасный образец симулякра, в котором форма важнее сути, которой вообще может и не быть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
О каком договоре на 100 лет идет речь? Просроченный не имеет полномочий ни на какие договорённости. И наглосакс висит на волоске...
Ответить
4 час.
Eduard
Подписали сборник сказок!
Ответить
3 час.
Eduard
Зеля ты хоть пол года проживешь?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх