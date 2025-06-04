Украина объявила дефолт по ВВП-варрантам: последствия для экономики

Украина не выполнила обязательства по выплате сотен миллионов долларов по ВВП-варрантам. Какие риски и последствия это несет для экономики страны, и почему представители властей называют этот инструмент кабалой?2 июня Украина должна была провести крупный платеж держателям ВВП-варрантов — ценных бумаг, выпущенных во время реструктуризации внешнего долга в 2015 году, но деньги не были перечислены.