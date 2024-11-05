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Американская компания незаконно экспортировала в Россию технологии на миллионы долларов

Двух руководителей американской компании Eleview International Inc. обвинили в экспорте технологий США в РФ в обход существующих ограничений, которые введены в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

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