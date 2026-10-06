Капитал Илона Маска снова превысил $1 трлн

Согласно данным Forbes, состояние Илона Маска вновь перешагнуло отметку в 1 трлн долларов — этому способствовал уверенный рост котировок акций Tesla и SpaceX.
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