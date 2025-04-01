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Царьград

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Более 160 французов участвуют в конфликте на Украине, сообщает историк

Более 160 французов участвуют в конфликте на Украине, сообщает историк

Французский историк Лоран Брайар сообщил о 164 французах, участвующих в украинском конфликте с ВСУ. Он отметил, что общее количество иностранных наемников может достигать 18 тысяч.

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