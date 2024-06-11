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Свежие комментарии

  • Елена Волкова
    готовлю такие каждый год. очень вкусныеРецепт маринованн...
  • Алексей
    А че,такие же горелые получатся как на фото?🤮Куриные крылышки ...
  • spss
    цены устарели....селедка к примеру свежая-2605 сортов недорого...

Куриные бедра с сыром в духовке

Куриные бедра с сыром в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Куриные бедра с сыром, запеченные в духовке, получаются настолько вкусными, что оторваться просто невозможно.

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