Рынок повел себя непредсказуемо: Лукашенко получил удар в спину от калия Канада угрожает отобрать рынки сбыта удобрений у России и Белоруссии На фото: здание предприятия по производству удобрений «Беларуськалий», Минская область, Белоруссия.
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