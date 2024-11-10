Рынок повел себя непредсказуемо: Лукашенко получил удар в спину от калия Канада угрожает отобрать рынки сбыта удобрений у России и Белоруссии На фото: здание предприятия по производству удобрений «Беларуськалий», Минская область, Белоруссия.