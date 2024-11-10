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Рынок повел себя непредсказуемо: Лукашенко получил удар в спину от калия

Рынок повел себя непредсказуемо: Лукашенко получил удар в спину от калия

Рынок повел себя непредсказуемо: Лукашенко получил удар в спину от калия Канада угрожает отобрать рынки сбыта удобрений у России и Белоруссии На фото: здание предприятия по производству удобрений «Беларуськалий», Минская область, Белоруссия.

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