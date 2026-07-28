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Песков: США не оставляли «украинский трек», но у них появились более приоритетные проблемы

Песков: США не оставляли «украинский трек», но у них появились более приоритетные проблемы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не сворачивал усилия по украинскому урегулированию, однако американская сторона столкнулась с более насущными внутренними и внешними вызовами.

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