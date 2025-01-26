В Петербурге предложили установить бесплатный период для платных парковок

В выходные и праздничные дни Депутат петербургского Заксобрания Александр Шишлов внес на рассмотрение ЗакСа предложение о бесплатном периоде использования городских парковок в выходные и праздничные дни, пишет «Коммерсантъ».
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